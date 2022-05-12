Исламабад, 13 мая, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в торговом районе портового города Карачи в Пакистане, передает телеканал Geo.

Полиция Пакистана

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Семерых пострадавших госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии. Местные власти указывают, что от взрыва пострадали автомобили и окна близлежащих домов.

В полиции утверждают, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. По предварительной версии, взрыв произошел недалеко от местной пекарни. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая взрыв прогремел в городе Кветте пакистанской провинции Белуджистан. Несколько человек при взрыве пострадали, их доставили в близлежащие больницы.