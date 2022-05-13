Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Стремление любой страны вступить в НАТО поддержат власти США. Такое заявление сделала 12 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говоря о возможности для Украины присоединиться к альянсу.

НАТО

Комментируя готовность Финляндии и Швеции присоединиться с Североатлантическому блоку, а также отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в военный альянс, Псаки пояснила, что администрация Белого дома поддерживает «политику открытых дверей НАТО» и стремление любой страны вступить в военный блок.

Псаки уточнила, что для присоединения к военному блоку страны должны соблюдать ряд требований и соответствовать определённым критериям.

«Уверена, мои коллеги в НАТО могли бы рассказать об этом, в их числе решение ряда вопросов, таких как коррупция, а также того, каким будет их участие в коллективной обороне НАТО», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Финляндии отнеслись положительно к решению властей вступить в НАТО.

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