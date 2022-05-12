Бразилиа, 13 мая, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) продлило на год срок действия временных разрешений на применение в стране лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Отмечается, что такое решение принято, чтобы не допустить перебоев с поставками препаратов. Заявки на экстренное использование других вакцин и лекарств будут рассматриваться только после соответствующего одобрения со стороны министерства здравоохранения Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс заявил, что региональные власти приостанавливают действие сертификатов о вакцинации от COVID-19.