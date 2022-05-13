13 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили последствия, которые настигнут Финляндию в случае её вступления в НАТО.

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Заявление Министерства иностранных дел РФ, согласно которому в случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Получается, что НАТО решило всеми возможными способами развязать третью мировую войну», — считает Артём С.

Многие пользователи пришли к выводу, что стремление Североатлантического альянса всеми силами расширить своё влияние на границах с Российской Федерацией норовит обернуться новой мировой войной.

«У американцев с Украиной не получилось, теперь хотят на нашем северо-западе создать напряжённость. НАТО совсем не учится на своих ошибках», — заметила Софья Л.

«Европа сама провоцирует третью мировую. Только пусть сначала мозги включат, а не соревнуются, кто больше и круче шестернёт перед США», — предупредил Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Финляндии лучше остаться внеблоковой страной, если она не хочет оказаться впоследствии новым регионом России.

«У меня складывается ощущение, что Финляндия своими планами на вступление в НАТО на самом деле так намекает, что хочет обратно в состав России», — предполагает Наталья П.

Финляндия присоединённая. 1808 г.

«Готовится новая спецоперация по освобождению Финляндии и Швеции и защите русскоязычного населения от НАТО», — поделился своим мнением Артём Б.

Часть людей полагает, что Финляндия будет существовать и под натовским сапогом, но это приведёт к большим издержкам для граждан этой страны.

«Финляндия — это, конечно, угроза для России, если там возникнет плацдарм НАТО, но не такой критический, как та же Украина. Финны, я думаю, должны взвесить все за и против, потому что с приходом на их территорию альянса жизнь в стране лучше не станет, а скорее наоборот. Но я уверен, что угрозы боевых действий на территории Финляндии нет», — вынес предположение Антон С.

«Я вот одного понять не могу: этот альянс что-то хорошее странам даёт? Пока он только пользуется странами, в него входящими. Даже Украина в него ещё не вошла, а НАТО уже её разорила. А Америка вообще голод там устроит, вывезя все запасы зерна», — отметила Надежда К.

Саммит НАТО (сс) Влада на Република Северна Македонија

Ряд пользователей указывает на то, что России пора отказаться от заявлений и переходить уже к конкретным действиям.

«Зачем наши мусолят всё по тысяче раз. Приняли бы по-тихому жёсткие меры, и пусть гадают американские марионетки, что у наших на уме», — предлагает Николай З.

«Сколько можно яйца мять? Поставьте, наконец, базы с ядерным оружием на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле и покажите уже Америке ту самую кузькину мать, которой грозился Хрущёв!» — призывает Виталий Р.

Напомним, 12 мая на сайте МИД РФ было опубликовано заявление ведомства, согласно которому в случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности.