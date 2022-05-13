Париж, , 01:02 — REGNUM Нападение на генеральное консульство Турции в Париже было совершено 12 мая неизвестными лицами, которые бросили на территорию дипмиссии два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщило издание Cumhuriyet.

Взрыв Niklas Freidwall

В результате произошедших взрывов в здании консульства были выбиты стекла и повреждены стены. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Парижская полиция приступила к масштабному расследованию по факту произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в городе Бурсе на северо-западе Турции был взорван автобус с тюремными охранниками. 21 апреля произошел взрыв в районе Газиосманпаша в Стамбуле. Турецкие власти назвали оба инцидента террористическими актами.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции признали взрывы в Стамбуле и Бурсе актами терроризма