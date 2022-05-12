Абуджа, 13 мая, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Не менее трех человек стали жертвами нападения вооруженных боевиков в штате Баучи на севере Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция Нигерии

По ее данным, вооруженные бандиты напали на населенный пункт Ядагунгуме. Они открыли огонь по мирным жителям, в результате которого погибли три человека, еще один получил ранения. Отмечается, что одну из жертв боевики сначала похитили, затем его тело было обнаружено в другом районе штата.

В настоящее время полиция Нигерии проводит расследование по факту нападения. Подозреваемых пока не обнаружили. Полиция отметила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось найти на месте происшествия 13 гильз от автомата Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая вооруженные боевики напали на военнослужащих армии Нигерии в штате Тариба. В результате боя погибли шестеро нигерийских военных.