Пхеньян, , 00:39 — REGNUM Свыше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КНДР, 13 мая сообщает агентство Yonhap.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, шесть человек в республике скончались от осложнений при COVID-19. 12 мая сообщалось, что в Северной Корее зафиксирован первый в стране пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Пхеньяне распространило информацию о том, что северокорейские власти контролируют ситуацию с коронавирусом в стране и среди находящихся в республике российских граждан нет фактов инфицирования.

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