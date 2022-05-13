13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление официального представителя Газпрома Сергея Куприянова о том, что компания не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода «Ямал — Европа» из-за соответствующего указа президента России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Куприянов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правильно сделали, у поляков вообще ничего не должно быть после того, что они несут в наш адрес», — указывает Юля Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия постепенно начинает вводить ответные санкции, ограничивая поставки газа в те страны, которые в особенности потеряли нюх.

«Я переведу: это Россия начала вводить санкции. Именно теперь Европа завизжит и станет именно в ту позу, в которую нам надо. Если Путин скажет: «Сертифицировать «Северный Поток — 2». Или, например, снять санкции. Или начать платить за всё в рублях. В общем, запасайтесь попкорном. Европа будет для нас плясать», — считает Владимир З.

«Я так пониманию, Польша всё-таки договорилась? Теперь посмотрим, как быстро они смогут найти замену нашему газу. Всё-таки это дело небыстрое», — отметила Татьяна К.

Некоторые комментаторы переживают, что без поставок газа через Польшу российской экономике будет нанесён существенный ущерб.

«Это плохо и для Европы, и для России. Потому что вся экономика у нас завязана на трубу (поставки энергоносителей) и без поступлений средств от сырья в данный период сырьевой зависимости всей нашей экономике «труба», — предрекает Александр К.

Часть людей полагает, что Россия долго готовилась к экономическим ответам на агрессию недружественных стран, поэтому не стоит ожидать, что наша страна сама себе будет стрелять в ногу.

«Российская экономика выдержит без экспорта на Запад, потому что у нас есть рынки сбыта в Азии. Куда как более обширные. Раз Европа не хочет, то никто сопротивляться и насильно туда газ поставлять не станет. Не хотите — как хотите», — написал Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что без поставок газа на Запад Россия особо не потеряет, но без российского голубого топлива европейские страны долго не протянут.

Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа» Gazprom.ru

«Западные страны блефуют насчёт эмбарго на поставки газа и нефти из России, так как их экономика не продержится и 90 дней без наших ресурсов, не рухнув. Всем недружественным странам следует полностью перекрыть поставки наших ресурсов (газ, нефть, металлы). Скоро всей вашей западной империи лжи паразитов — кирдык! А наши ресурсы — перенаправлять надо в Китай, Индию и другие дружественные страны», — поделился своим мнением Александр К.

Нашлись и те, кто напомнили, что не Россия начала санкционную войну, значит, не в её сторону следует высказывать свои претензии.

«Раз они рвут контракты в одностороннем порядке, чего тогда стесняется наша страна? Объявили, что газ только через «Северный поток — 2» или никак, причём за рубли! Ввели квоту, чтобы не использовали реверс и всё! Это не наши проблемы, что им США приказывают санкции вводить против России», — подметил Вячеслав С.

Напомним, 12 мая официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов написал в Telegram-канале компании о том, что Газпром не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода «Ямал — Европа» из-за соответствующего указа президента России.