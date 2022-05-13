Тирана, , 03:29 — REGNUM Албанское статистическое агентство INSTAT опубликовало свежую демографическую статистику, которая показала, что смертность от COVID-19 в стране в разы превышает официально заявленные показатели.

Влёра, Албания wstuppert

Так, по сравнению со средним уровнем смертности в первом квартале 2016–2019 годов смертность в первом квартале 2022 года на 22,3% выше, при этом она на 22,3% ниже, чем в первом квартале 2021 года, когда в Албании был побит исторический рекорд по числу скончавшихся в результате заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии избыточная смертность оценивается в 16,2 тысячи человек по сравнению с уровнем 2016–2019 годов, при этом официальная статистика сообщает лишь о 3492 летальных исходах, что в 4,7 раза меньше. По данным ВОЗ, в среднем в мире смертность от COVID-19 в 3 раза превышает заявленную.

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