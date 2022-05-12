Гавана, 13 мая, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Общенациональный траур по погибшим при взрыве в отеле «Саратога» в центре Гаване объявили власти Кубы, 12 мая сообщило издание Granma.

GregMontani Флаг Кубы

13 мая на военных объектах и административных зданиях по всему острову будут приспущены государственные флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в отеле «Саратога», который произошел 6 мая, погибли по меньшей мере 45 человек и еще 98 пострадали. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа при наладке оборудования.