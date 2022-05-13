Москва, , 09:14 — REGNUM Российская журналистка Маргарита Симоньян сообщила о скором возвращении шоумена Ивана Урганта на телевидение. Соответствующий пост появился 12 мая в её Telegram-канале.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир», — написала Симоньян. Однако журналистка также отметила, что сразу после возвращения телеведущего она уйдёт, «поскольку завершится период её надобности».

Ранее Ксения Собчак сообщила о закрытии телешоу «Вечерний Ургант». Примечательно, что в феврале 2022 года журналистка делала аналогичное заявление, но тогда пресс-служба Первого канала выступила с его опровержением.

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