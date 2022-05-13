13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление главы немецкой медицинской компании Fresenius Стефана Штурма о том, что фирма не может уйти из России и отказать в медицинском обслуживании российским пациентам, потому что компания не ставит «одну жизнь выше другой», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Headquarter of Fresenius SE in Bad Homburg vor der Höhe, Hesse, Germany. Штаб-квартира Fresenius SE в Бад-Хомбурге, Гессен, Германия. (сс) Karsten11

«Даже немцы бывают людьми», — подметил Сергей Р.

Многие пользователи были удивлены тем, что отдельные представители немецкого бизнеса «подают признаки жизни» и отказываться поддаваться антироссийской политической повествке.

«Значит, что всё-таки у некоторых иностранных компаний есть совесть и здравый смысл», — написала Анна С.

«Правильно сделали, что не ушли. Порядочность должна оставаться на первом плане, а не действия их глуповатых политиков», — подчеркнула Екатерина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что не все люди на Западе записались в лютых русофобов — и пытаются сопротивляться.

«Наконец-то адекватные люди! Я просто офигеваю от того, как люди, имеющие отношения к медицине, поддаются всей этой антироссийской истерии!» — пишет Анна Т.

«Вот что отличает настоящих врачей. Главное — это человеческая жизни, а не политика», — указывает Алёна А.

«У этой немецкой компании на удивление здравая политика, хорошие ценности. Здоровье человека для них превыше всего», — поделился своим мнением Ренат А.

Часть людей призвала не обольщаться и указала на то, что в первую очередь руководство немецкой медицинской компании интересует прибыль, она очень не хочет терять свою клиентуру в Российской Федерации.

«А что эта кампания делает для простых смертных русских? Я бы ещё оценила их жест и заботу, если бы их сотрудники работали в простых российских поликлиниках и больницах, принося реальную пользу российскому населению и стране. А так частники сделали красивый жест, и мы должны им за это руки расцеловать?» — задаётся вопросом Марина З.

Платная медицина

«А может, всё проще? Наш рынок настолько прибыльный для иностранцев, что не каждый бизнесмен готов расстаться с такой выгодой? Посмотрите, как пафосно уходили те же Макдоналдс, ИКЕЯ, Рено и многие другие. Сейчас они по-тихому возвращается в Россию-матушку, потому что для них лучше рынка не существует», — считает Виталий Т

Ряд пользователей указывает на то, что в любом случае действующий на территории России иностранный бизнес будет приносить пользу нашей стране и нашему народу.

«Умные немцы. И прибыль будут иметь. В отличие от других телепузиков, которые «временно приостановили», а потом будут вползать обратно со слезами и соплями», — написал Олег Б.

Нашлись и те, кто считают, что не стоит доверять таким заявлениям, ведь уже было такое, что руководства ряда иностранных компаний нарушали свои обещания и прекращали свою деятельность на территории России.

«Вспомните, владелец Uniclo тоже так говорил, решил якобы в России остаться, чтобы остаться человеком, а в итоге сбежал, поджав хвост, как остальные», — напоминает Екатерина Е.

«Конечно, есть в мире порядочные люди, но их остаётся все меньше, их обязательно заставят поступить против своей совести. И их сложно осудить — своя жизнь дороже», — отметила Екатерина М.

Напомним, 12 мая глава немецкой медицинской компании Fresenius Стефан Штурм заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что фирма не может уйти из России и отказать в медицинском обслуживании российским пациентам, потому что компания не ставит «одну жизнь выше другой».