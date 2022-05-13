Приштина, , 01:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 12 мая прокомментировал подачу заявки Косово в Совет Европы.

Косово, посольство Посольство Косово в Лондоне, Google Maps

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал вступление Косово в Совет Европы «прибавочной стоимостью» этой организации и возможностью для продвижения правовой повестки и демократии в Косово.

Курти подчеркнул, что Косово является самой демократичной страной региона Западные Балканы, где ведется бескомпромиссная борьба с коррупцией и постоянно растет уровень свободы слова. Приоритетом своей работы политик назвал установление верховенства права.

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