Москва, , 00:24 — REGNUM Россия строго придерживается общеизвестных подходов к урегулированию косовского вопроса — как публично, так и в формате непосредственного общения с партнерами, в том числе с представителями Сербии. Так Департамент информации и печати МИД России ответил 12 мая на просьбу ИА REGNUM прокомментировать заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что положение Сербии в вопросе Косово и Метохии дополнительно усложнило заявление президента России Владимира Путина о роли косовского прецедента в провозглашении независимости ДНР и ЛНР.

МИД Mid.ru

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что нам не известно, что имелось в виду в данных высказываниях. Российская позиция по косовскому урегулированию хорошо известна, никаких изменений она не претерпела. Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН. Примем только развязку, которая устроит самих сербов», — отмечается в сообщении МИД России.

Напомним, что Вучич 5 мая в Берлине, а потом и 6 мая в Белграде, рассказал о том, что и без того сложное положение Сербии в вопросе ее южного края Косово и Метохия дополнительно усугубило заявление Путина о том, что ДНР и ЛНР провозгласили независимость на основании решения Международного суда ООН о Косово. По словам Вучича, Запад теперь потребует от Белграда признать независимость Косово, чтобы отнять у Путина возможность ссылаться на косовский прецедент. «Если Сербия признает Косово, никакого прецедента не будет», — отметил Вучич.

Владимир Путин во время встречи с во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил о том, что Международный суд ООН своим решением по Косово создал прецедент, который открыл для ДНР и ЛНР возможность провозгласить независимость без согласия Киева.