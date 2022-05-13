Скопье, , 02:25 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1271 образца выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 58 случаев выздоровления. Об этом 12 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 310 595 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9287, 300 675 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 633. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.

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