Вильнюс, 12 мая, 2022, 23:54 — ИА Регнум. За Альгирдаса Палецкиса должен бороться прежде всего народ Литвы, но и Россия может внести свой вклад, формируя своего рода «обменный фонд», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 мая.

Iarex.ru Альгирдас Палецкис

Как сообщалось ранее, полиция Литвы арестовала экс-лидера «Социалистического народного фронта» и доставила его в тюрьму. Ранее в суд было направлено постановление об исполнении наказания в отношении политика, осужденного за шпионаж в пользу России.

«Кто такой Альгирдас Палецкис? Это один из немногих литовских честных политиков, социалист, радетель за народную власть в Литве и просто за правду. Чем мы, из России, можем помочь ему? Честно говоря, в пределах обычных рычагов я сегодня такой возможности не вижу. Россия и раньше даже своего гражданина Меля, похищенного в Литве, вытащить из литовской тюрьмы не сумела, хотя должна была и могла. За Палецкиса должен бороться народ Литвы, если он ещё не совсем потерял разум. По большому счёту, Палецкис — тот праведник, благодаря которым только и стоят города. Посмотрим, как литовцы себя покажут.

Но и мы не имеем права сидеть сложа руки. Этот беспредел литовского фашистского режима, как и репрессии в Латвии в отношении юноши, вышедшего 10 мая к Монументу Воинам-освободителям Риги с флагом России (его привлекают по статье за геноцид), требуют действия. И такую возможность нам дают сами прибалтийские русофобы, рушащие памятники сражавшимся с фашистами солдатам Красной Армии.

Одним словом, самый эффективный вариант — это формирование «обменного фонда» за счёт активного применения статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации — я говорил об этом в своём недавнем комментарии. Политики, принимающие решения о разрушении памятников, связанных с исторической памятью нашего народа, и исполнители этих решений должны отлавливаться по нашим запросам по всему миру и отправляться в российские тюрьмы. Будем потом на них хороших людей выменивать.

А Альгирдасу Палецкису, мужественному борцу с нацистским сумасшествием на его родине, крепко жму руку!» — отметил Михаил Демурин.