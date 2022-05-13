Копенгаген, 13 мая 2022, 09:13 — REGNUM Датский актёр Мадс Миккельсен снимется в фильме «Чёрный Кайзер», который является адаптацией графического романа Виктора Сантоса Polar. Об этом пишет издание Deadline 12 мая.

Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
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Известно, что Миккельсен не только сыграет главную роль в ленте, но и станет одним из её сценаристов. Режиссёром картины выступит Юнас Окерлунд («Полярный»).

Напомним, что Мадс Миккельсен в 2019 году снимался в ещё одной экранизации комикса Сантоса — «Полярном». Отмечается, что впоследствии картина была признана одним из худших проектов 2019 года.

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