Копенгаген, 13 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Датский актёр Мадс Миккельсен снимется в фильме «Чёрный Кайзер», который является адаптацией графического романа Виктора Сантоса Polar. Об этом пишет издание Deadline 12 мая.

rotkevichkonstantin Мадс Миккельсен

Известно, что Миккельсен не только сыграет главную роль в ленте, но и станет одним из её сценаристов. Режиссёром картины выступит Юнас Окерлунд («Полярный»).

Напомним, что Мадс Миккельсен в 2019 году снимался в ещё одной экранизации комикса Сантоса — «Полярном». Отмечается, что впоследствии картина была признана одним из худших проектов 2019 года.