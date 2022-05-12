Оттава, 12 мая 2022, 23:48 — REGNUM Канадская инди-рок-группа Wet анонсировала новый мини-альбом под названием Pink Room в рамках кампании лейбла Secretly Canadian и представили главную композицию Tell Me Why. Об этом 12 мая информирует The Line Of Best Fit.

Келли Зутрау из группы Wet
Келли Зутрау из группы Wet
Скриншот YouTube

Tell Me Why — это первый новый материал Wet с прошлогоднего сингла Letter Blue, который войдет в их будущий релиз Pink Room, который является частью серии релизов под общим названием Friends Of.

Келли Зутрау из Wet рассказала о посыле нового сингла: «Меня всегда затрагивают несколько чувств одновременно. Не просто счастливая песня, а счастливая, грустная и виноватая — все это может быть правдой. В музыке и СМИ мы видим эти послания, которые либо черные, либо белые, но наша жизнь на самом деле не оправдывает этих ожиданий».

Читайте ранее в этом сюжете: Joey Bada$$ анонсировал новый альбом «2000»