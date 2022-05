Оттава, , 23:48 — REGNUM Канадская инди-рок-группа Wet анонсировала новый мини-альбом под названием Pink Room в рамках кампании лейбла Secretly Canadian и представили главную композицию Tell Me Why. Об этом 12 мая информирует The Line Of Best Fit.

Келли Зутрау из группы Wet Скриншот YouTube

Tell Me Why — это первый новый материал Wet с прошлогоднего сингла Letter Blue, который войдет в их будущий релиз Pink Room, который является частью серии релизов под общим названием Friends Of.

Келли Зутрау из Wet рассказала о посыле нового сингла: «Меня всегда затрагивают несколько чувств одновременно. Не просто счастливая песня, а счастливая, грустная и виноватая — все это может быть правдой. В музыке и СМИ мы видим эти послания, которые либо черные, либо белые, но наша жизнь на самом деле не оправдывает этих ожиданий».

