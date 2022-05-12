Рим, 12 мая, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Крайне низкий уровень рождаемости в Италии — это настоящая чрезвычайная ситуация, требующая экстренных и экстраординарных мер, заявила 12 мая глава национальной ассоциации педиатров Аннамария Стаяно.

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Необходимо оказывать реальную и более существенную помощь молодым матерям и молодым семьям, отметила она.

Ранее глава национальной службы статистики Джанкарло Бланджардо заявил, что если демографические тенденции не изменятся, численность населения страны к 2050 году снизится на 10% до 54 миллионов человек, причем граждан трудоспособного возраста останется лишь 52%.

Рождаемость в Италии снижается уже десять лет подряд, в последние годы смертность (почти 800 тысяч человек в год) превышает рождаемость (около 400 тысяч человек в год) почти вдвое.