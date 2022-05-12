Лос-Анджелес, США, 12 мая, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Joey Bada$$ (Виржини Скотт) сообщил, что его новый альбом будет называется «2000» и выйдет в следующем месяце. Этим артист поделился в своих социальных сетях 12 мая.

Скриншот YouTube Снимок экрана 2022-05-12 в 23.33.01

После выпуска сингла Head High в марте артист объявил, что его предстоящий альбом называется «2000». «2000» последует за его альбомом 2017 года All-Amerikkkan Bada$$, а также выйдет спустя 10 лет после его дебютного микстейпа «1999».

«Вернулся на площадку, как будто и не уходил…», — написал рэпер в анонсе. Он еще не поделился треклистом будущего альбома.

Joey Bada$$ выпустит альбом «2000» 17 июня на лейбле Columbia Records