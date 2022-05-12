Осло, 12 мая 2022, 23:42 — REGNUM В три раза подорожает к нынешней зиме газ в странах ЕС, сообщает 12 мая исследовательская компания Rystad Energy. На данный момент цена на газ в ЕС составляет $1100 долларов за тысячу кубометров.
По прогнозам норвежской компании, цена газа в еврозоне вырастет до $3,5 тыс. за тысячу кубометров. Комментируя этот прогноз, старший аналитик по газу в Rystad Energy Каушал Рамеш сказал, что сжиженного природного газа не хватит.
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