13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 07:36 — REGNUM В Лондоне пройдет первое заседание комиссии по наркотикам. По инициативе мэра Лондона Садика Хана была создана группа, которая рассмотрит вопрос о декриминализации употребления каннабиса в столице. На данный момент наказание за хранение наркотика составляет до пяти лет.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Садик Хан Dionisos Olympian

На инициативу критически отреагировали как в правительстве, так и в Лейбористской партии, членом которой является мэр. Министр внутренних дел Прити Пател отметила, что у мэра нет полномочий для легализации наркотиков.

Также Хан посетил каннабисную аптеку в Калифорнии и описал свой визит как «захватывающий». В Калифорнии марихуана стала доступной для употребления в медицинских целях в 1996 году, спустя 20 лет было разрешено выращивать, использовать и дарить каннабис. В 2018 году впервые появилась возможность купить наркотик в развлекательных целях.

Некоторые пользователи поддержали идею легализации, они уверены, что наркотик на самом деле не такой опасный, каким его многие себе представляют.

«Решите этот вопрос уже. Он не должен быть запрещенным уголовным законом. От алкоголя больше вреда», — прокомментировал @cryptolegals.

Часть пользователей уверены, что легализация имеет большое количество преимуществ и может быть использована для решения многих проблем, которые ставит перед собой как правительство Великобритании, так и мэр Лондона.

«У меня есть свои пороки, но каннабис в их число не входит. Но если он хочет решить проблему с ножевыми преступлениями, тогда легализация каннабиса этому поспособствует. И я уверен, что многие бывшие служащие были бы благодарны, потому что каннабис помогает бороться с симптомами посттравматического расстройства. И у правительства будет куча денег от налогообложения», — объяснил @brutagion.

«Сохраняет столько времени полиции и судам, снижает уровень преступности и создает доход от налогообложения. Должно быть не так уж и сложно», — написал @NathanaelYoung.

Ряд комментаторов предложили легализовать с целью введения налога на каннабис. Они считают, что прибыль поможет вывести страну из кризиса стоимости жизни.

«Легализуйте. Обложите налогом. Как будто нам деньги не нужны», — прокомментировал @geoffwilton2.

«Только в Колорадо нагребли более 400 млн долларов в налогах за продажи каннабиса в 2021 году. Всего по штатам собрали 21,9 млрд с продаж. В Колорадо население менее 6 млн человек. Отказываясь от легализации, правительство фактически нарушает свои обязанности», — считает @SonOfGibbo.

В комментариях напомнили про британского профессора и бывшего главу по вопросам наркополитики правительства Дэвида Натта, который был уволен за то, что раскритиковал решение об ужесточении наказания за экстази.

«В 2009 году царь британских наркотиков Дэвид Натт был вынужден подать в отставку за то, что высказал свое мнение о каннабисе, экстази и ЛСД. Он считал, что они менее вредные, чем законодательно разрешенные наркотики, алкоголь и табак. Доказательства не изменились. Легализуйте», — написал @robman219.

Дэвид Натт. (сс) Karolinska Institutet (сс) Karolinska Institutet

Среди пользователей есть те, кто попросил легализовать каннабис хотя бы в медицинских целях, чтобы облегчить жизнь миллионам людей.

«У меня есть маленькая племянница, которая страдает от эпилепсии. Ее это действительно разрушает. Было доказано, что каннабис безопасен для этих целей. Пожалуйста, легализуйте, ей это действительно нужно», — попросила @teaandabikkie.

Также пользователи уверены, что легализация поможет разгрузить полицию и судебную систему, так как не придется расследовать огромное количество мелких дел, связанных с употреблением каннабиса.

«Хорошо, я надеюсь, что они серьезно об этом подумают, потому что легализация освободит от контроля за многочисленными бандами и освободит огромное количество полицейских ресурсов», — написал @McbainePsy.

Некоторые пользователи считают, что легализация не повлияет на благополучие общества, потому что никто не будет покупать наркотики из-за отсутствия денег.

«Самое время, когда никто из нас не сможет позволить себе купить их, потому что мы будем заняты выбором между едой и отоплением этой зимой, шикарная работа», — рассказала @SomeRandomBee.