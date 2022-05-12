Рим, 12 мая, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Если ситуация с рождаемостью в Италии не изменится, к 2050 году численность населения страны сократится с 59 до 54 миллионов человек, заявил 12 мая глава национальной службы статистики Джанкарло Бланджардо.

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При этом доля молодых граждан и граждан среднего возраста будет снижаться, доля пожилых граждан — расти, со всеми вытекающими последствиями, в том числе в части нагрузки на социальную и пенсионную систему, отметил он.

Людей трудоспособного возраста (от 20 до 66 лет) в Италии при таком сценарии останется лишь 52%, указал эксперт.

Для изменения ситуации число ежегодных рождений в Италии должно вырасти на 25%, до полумиллиона в год, но в реальности может последовать снижение этого показателя до 300 тысяч в год, добавил он.