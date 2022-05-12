Рим, 12 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Италия поставляла Киеву оружие в течение двух месяцев, «этого достаточно», заявил 12 мая экс-премьер страны, лидер партии популистов «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Теперь вкладом Италии в разрешение ситуации должно быть инициирование и поддержка мирных переговоров, отметил он.

В любом случае в Киев из Италии больше не должно отправляться «тяжелое и летальное» оружие, добавил Конте.

Премьер-министр Италии Марио Драги при этом должен рассказать в парламенте, какие действия правительство намерено предпринимать по украинской ситуации, после доклада должно последовать голосование о доверии этой стратегии, считает лидер популистов.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. В последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия.