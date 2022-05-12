Рим, , 23:30 — REGNUM Газ в этом месяце намерена приобрести у Газпрома итальянская энергокомпания Eni, сообщает 12 мая Bloomberg.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Компания, которая, как отмечает агентство, ещё не открыла счёт в Газпромбанке, тем не менее намерена соблюсти условия Москвы (о том, что средства Eni поступят на счёт в рублях).

Сейчас Eni ведёт соответствующую юридическую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как Москва поставила компаниям — покупателям газа из недружественных стран условие оплачивать покупку через Газпромбанк, появилась информация, что Eni будет работать с Газпромом на его условиях.

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