Оттава, , 23:23 — REGNUM Канадская инди-рок-группа Arcade Fire исполнила кавер-версию последнего сингла Гарри Стайлса As It Was в рамках сессии в студии Maida Vale Studios. Об этом 12 мая группа рассказала в своих социальных сетях.

Музыка

После выхода альбома Arcade Fire под названием WE на прошлой неделе группа записала концертную сессию в студии Maida Vale Studios и исполнила треки из нового альбома, включая Age of Anxiety II (Rabbit Hole), The Lightning I и «II», а также кавер-версию последнего сингла Гарри Стайлса As It Was.

Новая пластинка британского поп-музыканта Harry’s House следует за его вторым студийным альбома Fine Line, вышедшим в 2019 году. Релиз нового альбома планируется на 20 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарри Стайлс обнародовал трек-лист нового альбома Harry’s House

Читайте развитие сюжета: Arcade Fire поделились фрагментом нового сингла из альбома WE