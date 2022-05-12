Рим, , 23:21 — REGNUM Мирный диалог по ситуации на Украине может начаться только с возвращения к Минским соглашениям, заявил 12 мая лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

Энрико Летта Kancelaria Premiera

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

При этом в последние недели часть политиков, в том числе представителей правящей коалиции, умерили риторику, популисты протестуют против поставок оружия в Киев, правоконсерваторы призывают к мирным переговорам — но либералы твердо убеждены, что Рим должен «поддерживать Украину».