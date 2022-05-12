Горловка, ДНР, , 23:19 — REGNUM Украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 12 мая посёлок шахты имени Гагарина в городе Горловке (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Обстрел ВСУ вели со стороны населённого пункта Майорск. В 16:59 мск они выпустили по посёлку десять мин калибра 82 мм, в 17:50 мск — ещё десять мин калибра 120 мм.

Кроме того, в 19:40 мск со стороны населённого пункта Кодема был обстрелян посёлок Зайцево в ДНР: украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

В 20:15 мск со стороны населённого пункта Новгородское ВСУ открыли огонь из артиллерии по посёлку Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

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