Гавана, , 23:18 — REGNUM Спасатели обнаружили тело ещё одной женщины, погибшей в результате взрыва в гаванском отеле «Саратога», сообщает 12 мая кубинский новостной портал Cubadebate.

Гавана, Куба Unuudur.com

Таким образом, число жертв взрыва составляет 45 человек, среди которых четверо детей.

Ранения получили 98 человек, 16 из которых остаются в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в отеле «Саратога», расположенном в центре столицы Кубы, произошел 6 мая. Были разрушены пять этажей фасада гостиницы, были повреждены несколько стоящих рядом зданий.

Власти заявили, что причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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