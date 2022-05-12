Гавана, 12 мая 2022, 23:18 — REGNUM Спасатели обнаружили тело ещё одной женщины, погибшей в результате взрыва в гаванском отеле «Саратога», сообщает 12 мая кубинский новостной портал Cubadebate.
Таким образом, число жертв взрыва составляет 45 человек, среди которых четверо детей.
Ранения получили 98 человек, 16 из которых остаются в больницах.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в отеле «Саратога», расположенном в центре столицы Кубы, произошел 6 мая. Были разрушены пять этажей фасада гостиницы, были повреждены несколько стоящих рядом зданий.
Власти заявили, что причиной взрыва стала утечка бытового газа.
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