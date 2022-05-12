Виченца, Италия, , 23:15 — REGNUM По экспертным данным, Италии не хватает 70 тысяч врачей, передает Corriere della Sera 12 мая.

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Ежемесячно этот показатель увеличивается примерно на 100. В ряде городов, в частности, в Виченце, власти вынуждены прибегать к экстренным мерам и на короткие сроки нанимать врачей сдельно с зарплатой 90 евро в час.

Власти «ищут медиков по всей Европе», отметили опрошенные изданием аналитики.

Среди основных причин кризиса эксперты называют недостаточно высокие зарплаты медиков и перегрузки на работе в связи с необходимостью заменять фактически отсутствующих коллег.