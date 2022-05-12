Белград, , 23:36 — REGNUM Вся политика, которую президент Сербии Александр Вучич ведет по отношению к Косово и Метохии, ошибочна, и поэтому не удивляет то, что сепаратистское Косово сегодня стоит на пороге вступления в Совет Европы. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 12 мая Александр Вучич сообщил, что сепаратистское Косово подало заявление на вступление в Совет Европы, нарушив этим шагом условия Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году. В соответствии с одним из пунктов документа Сербия перестаёт лоббировать отмену признания независимости Косово третьими странами в течение одного года, а Приштина за это время не будет подавать заявок на прием в международные организации.

«Вучич сегодня лишь продолжает ту проигрышную политику, которую он последовательно ведет с 2013 года — с момента подписания Брюссельского соглашения. Только сейчас резидент Сербии объективно оказался в весьма неудобной ситуации, так как он понимает, что окончательное выполнение косовской повестки, которую диктует НАТО, создаст ему проблемы с собственным народом», — рассказал Гайич.

Эксперт напомнил, что для Приштины уже давно прошел мораторий на подачу заявлений на прием в международные организации, действовавший ровно один год с момента подписания Вашингтонского соглашения в сентябре 2020 г.