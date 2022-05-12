Белград, 12 мая, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Вся политика, которую президент СербииАлександр Вучич ведет по отношению к Косово и Метохии, ошибочна, и поэтому не удивляет то, что сепаратистское Косово сегодня стоит на пороге вступления в Совет Европы. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Напомним, что 12 мая Александр Вучич сообщил, что сепаратистское Косово подало заявление на вступление в Совет Европы, нарушив этим шагом условия Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году. В соответствии с одним из пунктов документа Сербия перестаёт лоббировать отмену признания независимости Косово третьими странами в течение одного года, а Приштина за это время не будет подавать заявок на прием в международные организации.

«Вучич сегодня лишь продолжает ту проигрышную политику, которую он последовательно ведет с 2013 года — с момента подписания Брюссельского соглашения. Только сейчас резидент Сербии объективно оказался в весьма неудобной ситуации, так как он понимает, что окончательное выполнение косовской повестки, которую диктует НАТО, создаст ему проблемы с собственным народом», — рассказал Гайич.

Эксперт напомнил, что для Приштины уже давно прошел мораторий на подачу заявлений на прием в международные организации, действовавший ровно один год с момента подписания Вашингтонского соглашения в сентябре 2020 г.