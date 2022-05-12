Нью-Йорк, США, 12 мая 2022, 23:08 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не только не помогут Украине, но и усугубят продовольственный и топливный кризис, заявил 12 мая заместитель китайского постпреда при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН.
Китайский представитель от лица Пекина пожелал России и Украине «наращивать координацию по гуманитарным вопросам и делать всё возможное для сокращения гуманитарных последствий конфликта», а также вернуться к переговорам.
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