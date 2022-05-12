Нью-Йорк, США, 12 мая 2022, 23:08 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не только не помогут Украине, но и усугубят продовольственный и топливный кризис, заявил 12 мая заместитель китайского постпреда при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН.

Пекин. Китай
Пекин. Китай
walter688
«В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену».
Дай Бин

Китайский представитель от лица Пекина пожелал России и Украине «наращивать координацию по гуманитарным вопросам и делать всё возможное для сокращения гуманитарных последствий конфликта», а также вернуться к переговорам.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии назвала Россию «прямой угрозой» мировому порядку