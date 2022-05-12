Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не только не помогут Украине, но и усугубят продовольственный и топливный кризис, заявил 12 мая заместитель китайского постпреда при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН.

Пекин. Китай walter688

Дай Бин «В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену».

Китайский представитель от лица Пекина пожелал России и Украине «наращивать координацию по гуманитарным вопросам и делать всё возможное для сокращения гуманитарных последствий конфликта», а также вернуться к переговорам.

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