Нью-Йорк, США, 12 мая, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада не только не помогут Украине, но и усугубят продовольственный и топливный кризис, заявил 12 мая заместитель китайского постпреда при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН.

walter688 Пекин. Китай

Дай Бин «В результате дети во всём мире будут платить за это самую высокую цену».

Китайский представитель от лица Пекина пожелал России и Украине «наращивать координацию по гуманитарным вопросам и делать всё возможное для сокращения гуманитарных последствий конфликта», а также вернуться к переговорам.