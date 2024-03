Лондон, 12 мая, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Британский инди-рэп-исполнитель Jamie T (Джейми Трейс) представил новый материал на своем первом концерте за пять лет. Об этом 12 мая рассказала портал NME.

Free-Photos Концерт

Лондонский автор-исполнитель выступил на закрытом концерте в Subterania в западном Лондоне, где, наряду со своей классикой, впервые исполнил вживую новый сингл The Old Style Raiders, а также неизданные песни A Million And One Ways To Die и Keying Lamborghinis, которые войдет в его будущий альбом The Theory Of Whatever.

На фан-кадрах с концерта видно, как Трейс дебютировал с новыми песнями, а также исполнил песню Sheila со своего дебютного альбома 2007 года Panic Prevention.