Москва, , 23:41 — REGNUM Российский певец Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) прокомментировал массовый отъезд артистов из России. Об этом 12 мая пишет издание «Комсомольская Правда».

Григорий Лепс Okras

«Ну это их желание. Я же за них не в ответе. Захотели — уехали. Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную, огромной ошибкой. Потому что каждый должен умирать там, где он родился. Там, где его Родина. Для меня это не просто слова. Может, для них это что-то другое. Для меня это нечто большее», — заявил музыкант. Помимо этого, Лепс признался, что не планирует куда-либо уезжать из России в обозримом будущем.

Ранее Григорий Лепс посетил ДНР и ЛНР. В рамках визита певец посетил участников спецоперации, а также дал концерт.

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