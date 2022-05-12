Рим, 12 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Сенат Италии 12 мая утвердил закон «О сохранении моря».

Пластик в воде

Проект был внесен в парламент еще в 2018 году. Он предполагает, в частности, возможность сдавать обнаруженные в море на утилизацию и переработку.

Прежде складывалась трагикомическая ситуация, при которой рыбаки должны были выбрасывать «пойманные» пластиковые бутылки обратно в воду, иначе по прибытии на берег они могли быть в полном соответствии с законом обвинены в незаконной транспортировке отходов, напомнили сенаторы.