Лондон, , 22:57 — REGNUM 23-летний опорный полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии по футболу Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта. Об этом 12 мая сообщило издание Sky Sports.

По информации источника, руководство «молотобойцев» было готово предложить Райсу контракт на восемь лет с зарплатой в 200 тысяч евро в неделю. Отмечается, что футболист намерен продолжить карьеру в лондонском «Челси».

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Деклан Райс принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также Райс получил восемь желтых карточек.