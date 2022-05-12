Лондон, , 22:52 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» готово предложить лиссабонской «Бенфике» 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего центрфорварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Об этом 12 мая сообщил журналист Адриен Гренье.

По информации источника, «Бенфика» также оценивает уругвайского форварда за 70 миллионов евро. Также на Нуньеса претендуют «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми турах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету уругвайца шесть голов в десяти встречах.

Дарвин Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из испанское «Альмерии» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Уругвая, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.