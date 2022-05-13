13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря российского президента, предупреждающего иностранные государства о последствиях в случае, если кто-то решит влезть в военную спецоперацию России на Украине.

Светлана Рыбина, , 07:38 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, но при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в российскую спецоперацию на Украине, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Да что-то незаметно, что сами страны НАТО хотят столкновения избежать. Вечно какие-то провокации в сторону России устраивают. Что они этим добиться хотят? Разве Песков не понимает?» — удивляется Евгения В.

Многие пользователи пришли к выводу, что пресс-секретарь российского президента явно недоговаривает, ведь страны — участницы Североатлантического альянса, быть может, пока что опосредованно, но тем не менее принимают активное участие в борьбе с Российской Федерацией на Украине.

«Поставка оружия, наёмников, разведданных, координат базирования российских военных — это разве не «попытка влезть в спецоперацию»?» — спрашивает Андрей О.

«Если посмотреть на то, сколько стран снабжает Украину оружием и прочим, то в этот конфликт уже давно влезло полмира. Однако «решительно отвечать» что-то у нас не торопятся», — подметил Виктор С.

Некоторые комментаторы отмечают, что поставки вооружения украинским войскам — это не такая большая проблема, какой может оказаться полноценный ввод войск НАТО на территории Украины.

«Одно дело оружие поставлять, а другое самостоятельно из него стрелять. Главное, чтобы Запад свои войска на Украину не ввёл. Тогда большой беды для всего мира не будет. Но если кто-то решится всё-таки попытать удачу — попугать русского медведя, то ему можно напомнить слова российского президента о том, что ответ будет молниеносным», — напомнил Валентин Т.

Часть людей полагает, что Россия пока что не показала то, на что она в действительности способна в военном плане, поэтому страны Запада должны опасаться нашего потенциала.

«Я с Песковым согласен. Россия пока ещё вообще никак не задействовала свой ударный потенциал. Всё впереди», — считает Константин М.

Ряд пользователей указывает на то, что наиболее радикальные и русофобские страны, такие как Польша, к примеру, могут побудить Североатлантический альянс к совершению военной акции против России.

«Прямое столкновение никому из членов НАТО невыгодно и небезопасно, но можно кинуть в пекло, например, Финляндию, пообещав членство в альянсе, или Польшу, у которой достаточно амбиций, чтобы пойти в самоубийственную атаку», — предполагает Любовь К.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что потенциал российской армии достаточно велик, чтобы преодолеть военную мощь НАТО, но лучше бы альянсу не доводить ситуацию до крайне точки кипения.

«Россия проводит на Украине, по сути, полицейскую военизированную операцию. Да, там используется много живой силы, да и техника серьёзная, но внутри России даже мобилизации проведено не было. Это говорит о том, что использует крайне скромный военный потенциал. Видимо, именно столько его требуется, по предположению Минобороны, чтобы провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Поэтому я бы не рекомендовал западным странам расценивать российскую спецоперацию, как предел того, на что способна наша держава. Уж поверьте, если в дело пойдёт вся армия России, то там уже останавливаться ей будет негде — дойдёт до Атлантического океана», — поделился своим мнением Антон П.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, но при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в российскую спецоперацию на Украине.