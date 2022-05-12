Болонья, Италия, 12 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Несколько граждан Украины в Болонье организовали серию нападений на граждан Италии — пацифистов, выступающих против военной поддержки Италии Киеву, рассказала Affari Italiani 12 мая представитель движения «Власть народу» Марта Коллот.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Неонацисты подстерегали активистов, выступавших против эскалации военных действий в телеэфирах и на демонстрациях, применяли физическое насилие, прокалывали шины автомобилей, была и попытка сексуального насилия, рассказала Коллот.

Все имеющиеся факты и подозрения переданы в полицию, расследование уже ведется.