Брянск, , 22:47 — REGNUM Сильные порывы ветра и грозы оставили без электроснабжения почти две тыс. жителей Брянской области, сообщает 12 мая пресс-служба регионального управления МЧС.

Отключение энергоснабжения отмечено в 14 поселениях Брянской области, где проживают свыше 1800 человек.

Аварию устраняют аварийно-восстановительные бригады энергетической службы.

В области насчитано более 40 поваленных ветром деревьев, ветвями и упавшими конструкциями повреждено пять автомобилей.

Кроме того, на территории Брянской области отмечены случаи задержки поездов из-за деревьев, упавших во время грозы на железнодорожные пути.

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