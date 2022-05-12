Вашингтон, 12 мая, 2022, 23:41 — ИА Регнум. К актёрскому составу фильма «Дюна 2» Дени Вильнева присоединятся Кристофер Уокен и Флоренс Пью. Об этом 12 мая пишет портал «Культуромания».

Скриншот с YouTube «Дюна»

Отмечается, что Уокен исполнит роль императора Шаддама IV, а Пью сыграет принцессу Ирулан. Ранее к своим ролям в проекте вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон и Джош Бролин.

Напомним, что съёмки «Дюны 2» должны начаться осенью 2022 года. Релиз же самой картины намечен на 18 октября 2022 года.