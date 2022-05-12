Ижевск, 12 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Удмуртии до конца рабочей недели сохранится ветреная погода. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

t. me/yaroslav_semenov Последствия сильного ветра в Удмуртии

Прогнозируются максимальные порывы ветра до 9-14 м/с. На большей чести территории республики ожидаются небольшие дожди временами.

Температура воздуха в ночные часы составит 2 — 7°С, днем воздух будет прогреваться до 13-18°С, что соответствует климатическим нормам.

В выходные дни, по предварительному прогнозу, тип погоды в республике существенно не изменится.

ИА REGNUM напоминает, желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области 13 мая. Ожидается усиление ветра до 19 м/с.

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