13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 00:00 — REGNUM Полиция калифорнийского города Аламеда изъяла почти 7 килограммов фентанила, 1 килограмм героина и $139 тысяч из машины наркодилера, припарковавшегося возле средней школы в Окленде. Инцидент произошел в день, посвященный осведомлению молодежи о фентаниле, который управление по борьбе с наркотиками США учредило для привлечения внимание общественности к проблеме передозировки данным чрезвычайно опасным опиоидом.

Курильщики опиума. Гравюра Дж. Патерсона по рисунку Т. Аллома

Полиция США Tony Hisgett

Арест также произошел примерно через две недели после того, как управление шерифа Аламеда изъяло более 41 килограмма фентанила в ходе другой масштабной операции.

Отметим, что передозировка фентанилом спровоцировала последний этап опиоидного кризиса в США. Более 107 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками только в прошлом году. Причем 75% смертей были вызваны передозировкой опиоидами, согласно данным, опубликованным центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ничего, кроме пощечины, эти преступники выйдут на свободу еще до следующей недели», — негодует BlapSlap321.

«Где еще, как не в Калифорнии. У правоохранительных органов там связаны руки, и еще там популярна политика открытых границ, проводимая Демпартией. Когда-то это был великий штат, пока к власти не пришли демократы, так что наслаждайтесь им, граждане Калифорнии, или проголосуйте за левостороннюю повестку дня и верните себе свой штат», — советует ThinkAmericaFirst.

«Китай не слишком доволен потерей этой партии», — считает acceptableinsanity.

«Наше правительство знает, откуда всё это появилось. У них также есть все ресурсы в мире, чтобы остановить это. Но они предпочитают этого не делать. Вы должны спросить себя: «Почему?». Если бы они хотели, они бы это сделали», — указывает californiarefugee365.

«Картели перевозят фентанил быстрее, чем Байден и его министр транспорта моргают», — уверен howlowcanjoepoll861.

«Именно по этой причине так много учеников посещают государственные средние школы Калифорнии. Они, конечно, не получают там образования», — комментирует SammyGilloughly.

«Еще одно доказательство того, что война Байдена против Америки в ближайшее время не прекратиться. Она начинается с открытой границы, которую они отказываются признавать. Такова цена», — пишет paulallen585.

«Это была доставка школьных обедов из Окленда», — шутит torpedoman.

«Джо Байден не беспокоится о наркотиках, убивающих детей в Америке. Он просто хочет попытаться снизить цены на наркотики и не быть обвиненным в инфляции на этом рынке. Удержание людей на наркотиках помогает промывать им мозги и создает больше избирателей-демократов. Даже если они не выживают, они дважды голосуют за демократов», — объясняет SammyGilloughly.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И все эти наркотики проходят через открытую южную границу, с которой демократы отказываются что-либо делать. Скоро они будут и в вашем районе», — предупреждает testtotheleft.

«Мы должны легализовать и регулировать фентанил, и тогда правительство сможет уничтожить этот бизнес, как оно уничтожает всё остальное, к чему прикасается. Надеюсь, что хоть так мы сможем положить конец этой смертоносной эпидемии», — указывает mrflake.

«Это только верхушка айсберга. Картель Байдена молчит», — предполагает crockdundee.

Напомним, в 2021 году от передозировки наркотиками в США погибли более 100 тысяч американцев, что на 15% больше, чем в предыдущем году, согласно данным национального центра статистики здравоохранения. Всего за один год из-за наркотиков погибло 107 622 человек, 80 тысяч из которых употребляли опиоиды, включая рецептурные обезболивающие и фентанил.