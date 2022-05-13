13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:02 — REGNUM За 2021 год в США от передозировки наркотиками умерло самое большее количество американцев по сравнению с предыдущими годами, что отражает развитие смертельной эпидемии, в XXI веке унесшей более 1 миллиона жизней, согласно федеральным данным.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

В 2021 году от передозировки наркотиками в США погибли более 100 тысяч американцев, что на 15% больше, чем в предыдущем году, согласно данным национального центра статистики здравоохранения. Всего за один год из-за наркотиков погибло 107 622 человек, 80 тысяч из которых употребляли опиоиды, включая рецептурные обезболивающие и фентанил.

Отметим, что фентанил является смертельно опасным наркотиком, который в 100 раз превышает действие морфина. Его всё чаще смешивают с другими наркотиками. Издание The Washington Post добавляет, что смертность от метамфетамина и кокаина в США также возросла.

Пугающая статистика удручила многих интернет-пользователей, которые высказали свое мнение под соответствующей публикацией.

«Вместо того, чтобы бороться с наркотиками, наше правительство предпочитает вкладывать деньги в бесконечные войны. Триллионы долларов потрачены на войну, а не на дома, рабочие места, школы, больницы, парки и окружающую среду. Богатые становятся еще богаче», — негодует @CavScoutGulfWar.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не понимаю, почему все удивляются. Это Америка. Мы продвигаем рецептурные препараты. А потом смотрим сквозь пальцы, когда кто-то попадает в зависимость от них. И ничего не делаем, чтобы остановить это», — подчеркивает @jhowellchrist.

«Люди сталкиваются с ужасами американского общества. Жестокое обращение, эксплуатация, насилие, страх», — комментирует @Power2Control.

«Величие США, … «величие», заключается в зависимости, что бы это ни было — кофе, табак, алкоголь, оружие, ТВ, легальные или нелегальные наркотики, секс… всё это ради жадности, во имя… чьего-то заработка и эго!» — восклицает @mazooma11.

«Но зато они тратят миллиарды долларов на космические открытия, которые не приносят человечеству никакой пользы», — считает @AstDada.

«Стоит ли уже наносить беспилотные удары по картелям? Или нужно дождаться миллиона погибших в год?» — интересуется @kinginamerica.

«Нам нужно закрыть границы для наркоторговцев картеля. Покончить с городами-убежищами для наркоторговцев из картелей. Проблема начнет решаться», — подсказывает @Traubergs1.

«Наркотики льются через нашу открытую границу с Мексикой», — подчеркивает @RealDanLee.

«Закройте уже эту границу!» — призывает @cajunphried.

Граница США и Мексики Army.mil

«Потрясающе, что Вашингтон политизировал COVID и буквально остановил жизнь в стране, разрушил жизни, украл будущее у детей, уничтожил экономику. И после всего этого мы прославляем большую фармацевтику и ее способность спасти нас», — размышляет @1amendment1776.

«Уверен, что портрет Байдена висит на стене всех офисов мексиканских наркокартелей в рамочке «работник месяца», — иронизирует @Lo03 794 665Lopes.

Ранее стало известно, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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