Рим, , 22:40 — REGNUM Новым главой комитета по внешней политике сената Италии может стать представитель популистского «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара, передают национальные СМИ 12 мая.

Италия

Нынешний глава комитета, представитель той же партии Вито Петрочелли, демонстрировал недостаточно проукраинскую позицию (и даже использовал в соцсетях букву Z), за что его предполагается лишить поста, давление на сенатора поддерживает и его собственная партия.

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Однако у либеральных наблюдателей уже нашлись вопросы и к Ферраре: они вспомнили, что в 2017 году сенатор называл бывших американских президентов «террористами», а в 2019-м заявлял, что антироссийские санкции вредят Италии больше, чем России.