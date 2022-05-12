Ясиноватая, ДНР, , 22:43 — REGNUM Под обстрел украинских вооружённых формирований вечером 12 мая попал город Ясиноватая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

Огонь по Ясиноватой ВСУ открыли в 18:20 мск и в 20:15 мск. Стрельба велась со стороны населённого пункта Авдеевка. Из БМ-21 «Град» украинские боевики выпустили 15 и пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из артиллерийских орудий.

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