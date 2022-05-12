Нижний Новгород, 12 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. У Нижнего Новгорода стало на одного побратима меньше. Из списка выбыл Харьков. Об этом сообщили нижегородские СМИ 12 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

По данным НИА «Нижний Новгород», решение о «разрыве отношений принято 11 мая на внеочередной сессии Харьковского городского совета». Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.

«Также Харьков прекратил побратимские отношения с другими российскими городами: Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом», — уточнили в СМИ.

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